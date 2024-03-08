Özgür Kabadayı kimdir? CHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Şile Belediye Başkan adayı ise Özgür Kabadayı oldu. Özgür Kabadayı kimdir? Özgür Kabadayı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı, 1979 yılında İstanbul'un Şile ilçesinde doğmuştur. Şile Merkez'de bulunan ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iki işletmeye sahiptir. Ayrıca evli olup iki çocuk babasıdır.