Salgından kaçanlar izole yaşamı seçiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salgından kaçanlar izole yaşamı seçiyor

Salgından kaçanlar izole yaşamı seçiyor
02.05.2020 08:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:32

İZMİR'de, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle koronavirus tehdidinden uzaklaşmak isteyenler, doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor.

İZMİR'de, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle koronavirus tehdidinden uzaklaşmak isteyenler, doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor. Karaburun ilçesinde, ahşap bungalov evlerden oluşan bir kamp alanı kuran yatırımcı Bilun Hızlı, salgın nedeniyle taleplerin attığını belirterek, yaklaşık 30 kişiyi birbirilerine mesafeli biçimde misafir edebildiklerini söyledi.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Bilun Hızlı (31), şehrin gürültüsünden kaçarak geldiği Mordoğan beldesinde izole bir yaşam alanı kurdu. Bir aile işletmesi olarak başlattığı yatırımda 9 bungalov ev hazırlayan Hızlı, hem yaz, hem de kış aylarında çok sayıda misafir ağırladıklarını kaydetti. Doğayla iç içe olup tatil yapmak isteyenlerin bu alanı tercih ettiğini söyleyen Hızlı, salgın nedeniyle taleplerde artış yaşandığını belirterek, "Ailem Mordoğanlı. Kardeşimle birlikte farklı bir iş yaparken buradaki babaannemin arazisini değerlendirmeye karar verdik. Çam ormanı içerisinde 9 tane bungalov ev var. 5' i 2 kişilik, diğerleri 3 kişilik konaklamaya uygun şekilde düzenlendi. Onun dışında çadır alanlarımız var. Misafirlerimiz burada kamp yapabiliyor. Bungalovların kapasitesi 25-30 kişi arasında değişiyor. Ailece burada çalışıyor ve her ayrıntıyı kendi ellerimizle düzenliyoruz. Yazın yemekleri annemler hazırlıyor. 2,5 yaşındaki oğlum da burada hoş vakit geçiriyor" dedi.

Ailece doğayı çok sevdiklerini anlatan Bilun Hızlı, 4 yıl önce, çocukluğunun geçtiği yerde bir işletme kurduklarını söyleyerek, "Yaz- kış burayı işletmeye başladık. Bungalov evler hem yazın hem kışın çok güzel. Doğayla iç içe olup kafasını dinlemek isteyenler burayı tercih ediyor. Denize girip, kitap okuyarak, sakin vakit geçirmek isteyenler de geliyor" diye konuştu.'TALEP VİRÜS ÖNCESİNE NAZARAN DAHA YÜKSEK'Tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle doğal yaşama ilginin arttığını anlatan Bilun Hızlı, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin doğal ortamda yaşamanın hayalini kurduğunu ifade etti. İzole bir hayat yaşama imkanı sunduklarını söyleyen Hızlı şöyle devam etti: "Virüsten sonra talepler çok arttı. Çünkü Karaburun yarımadasının Mordoğan mevkisi izole kalmış bir yer. Talep virüs öncesine nazaran daha yüksek. Biz de yoğun çalışma ortamında böyle bir yerin hayalini kuruyorduk. Hayali olanların buraya gelmesi bizi de mutlu ediyor. Genelde 5-6 gece konaklamayı tercih ediyorlar. Ama yaz sezonunda daha uzun kalıyorlar. Çocuklu aileler sık geliyor. Çünkü çocukların burada yaratıcılıkları gelişiyor. Bir çocuğu burada oyalamak daha kolay. Oyunlar buluyorlar. Define arıyorlar. Çünkü biz bir ormanın içindeyiz. Masa tenisi, dart ya da badminton oynuyorlar."'SALGINI UNUTTUK'Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Mordoğan'a geldiğini söyleyen oyuncu Beldem Tokdağ da, "3 günlüğüne halamla geldik. Pandemiden kurtulmak için geldik. Apartmanda oturmak sıkıcı. Burada apart apart odalar var. Birbirinden uzak yaşayabiliyorsunuz. Köpeğimizle geldik. Burada oynuyor. Onunla rahat vakit geçiriyorum" dedi.

Çiğdem Tokdağ ise, "Burada olmak keyifli. 3 günlük kısıtlama üzerine geldik. Biraz sıkılmıştık İzmir'de olmaktan. Yeğenimle hoş vakit geçiriyoruz. Salgın nedeniyle burayı tercih ettik. Burada steril ortamda yaşıyoruz. İnsanlarla ilişki daha sınırlı. Diğer odalar dolu olsa bile mesafeliyiz. Salgını unuttuk bile" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD, koronavirüs tedavisi için Remdesivir isimli ilaca "acil durum onayı" verdi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere Premier Lig yönetimi: Maçlar 12 Haziran'da yeniden başlayabilir
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Jose Sosa Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Ramazan 1 Mayıs
Şu an buradasınız: Salgından kaçanlar izole yaşamı seçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 08:48:25. #1.14#
title