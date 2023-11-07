Şanlıurfa'da Bungalov Ev Kiralama ve Telefon Çekilişi Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da bungalov ev kiralama ve telefon çekilişi vaadi ile 72 kişiyi 830 bin TL dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da bungalov ev kiralama ve telefon çekilişi vaadi ile 72 kişiyi 830 bin TL dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, siber suçlarla mücadele çerçevesinde çekiliş vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebeke üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bungalov ev kiralama ve telefon çekilişi vaadiyle şebekenin 72 kişiyi toplamda 830 bin TL dolandırdığını tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslardan F.Y.'nin "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 19 ayrı aranması olduğu, A.N.'nin ise aynı suçtan 5 ayrı aranması olduğu bildirildi. Tüm şüpheli şahıslar arasında ise son bir yılda toplamda, 4 bin 58 ayrı hesap hareketinde yaklaşık olarak 80 milyon TL para trafiğinin olduğu tespit edilirken şahıslarla ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA