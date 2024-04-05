Üye Girişi
Haberler

Tatil Dolandırıcılığına Dikkat!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları, web sayfaları, internet sitelerinde dolandırıcı amaçlı bungalov ve konaklama tesisleri ilanlarının sayısında artışlara dikkat çeken TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Ramazan Bayramı tatili öncesinde bu sayının çok daha arttığını belirterek tatile çıkmak isteyenlere uyarılarda bulundu.

Dolandırıcı amaçlı sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çekmek için çok ucuz fiyatlar yazıldığını kaydeden Kantarcı, " 'Ucuz tatil yapayım, uygun otelde kalayım' derken Ramazan Bayramı tatilinizin zehir olmasın" dedi.

Son yıllarda özellikle sosyal medya hesapları, web sayfaları, internet sitelerinde dolandırıcı amaçlı bungalov ve konaklama tesisleri ilanlarının sayısında artışlar olduğuna dikkat çeken Kantarcı "Bayram tatilleri öncesinde bunların sayıları çok daha artmakta. Dolandırıcı amaçlı sosyal medya hesapları, web sayfaları çekici olmak için ucuz fiyatlar yazıyorlar, internet üzerinden buldukları bungalovların, konaklama tesislerinin güzel fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bazıları seyahat acentalarına ait siteleri kopyalayıp, sahte siteler yapıyorlar ve inandırıcı olabilmek için de herhangi bir seyahat acentasının unvanı ve belge numarasını gelişi güzel kullanıyorlar. Tüketiciler yanıltıcı reklamlara aldanıp reklamda, ilanda yer alan cep telefonu numarasını arayınca, kendilerine bireysel hesap numaraları veriliyor ve ödeme yapmaları isteniyor. Rezervasyon günü geldiğinde ise maalesef dolandırıldıklarını anlıyorlar, irtibata geçilen numaralara ulaşılamıyor, ödenen paralar geri alınamıyor, ciddi mağduriyetler oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Tatile çıkacak olanların ödeme yapacakları hesap numaralarının mutlaka ticari işletme hesabı olması gerektiğini vurgulayan Kantarcı, "Bu tür kaçak ve dolandırıcılık faaliyetlerinin tamamı TÜRSAB üyesi olmayanlar, dolandırıcılar tarafından yapılmakta. Bu konuda tüketicilerin çok dikkatli olmaları gerekmekte. Ödeme yapmadan önce kesinlikle inceleme yapmalılar, kontrol etmeliler. Gördükleri sosyal medya hesaplarının, web sayfaların dolandırıcı amaçlı olup olmadığını anlamak için, sayfada belirtilen seyahat acentası bilgilerinin TÜRSAB'ın web sayfasından kontrol edebilirler, TÜRSAB Bölge Başkanlıklarımıza veya Genel Merkezimize danışabilirler. Kullanılan web sayfasının TÜRSAB'a kayıtlı bir seyahat acentasına ait olup olmadığının anlaşılması için, web sayfaları altında Dijital Doğrulama Kodları var, buradan doğrulma yapabilirler. Ödeme yapacakları hesap numaraları ise mutlaka ticari işletme hesabı olmalı, kesinlikle bireysel hesap olmamalı. Yaşayacakları sorunlar ile ilgili Genel Merkezimizde ve bölgelerimizde Denetim Departmanı ve Denetim Uzmanlarımız var. Bu tür kaçak, belgesiz faaliyetlere karşı mücadele için Dijital Denetim Departmanımız da var. Hem gelen şikayetleri değerlendiriyorlar hem de sosyal medyada gezinip bu tür kaçak hesaplar, sayfalar için tarama yapıyorlar. Hukuk Departmanımız da bu ve benzer konularla ilgilenmekteler. Ayrıca tüketicileri uyarmak için beli aralıklarla Genel Merkezimiz ve Bölge Başkanlıklarımız vatandaşları, tüketicileri uyarıcı haberler yapıyorlar. Tüketicilerin güvenli bir rezervasyon yapmaları, huzurlu tatil geçirebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için TÜRSAB üyesi seyahat acentalarımızla irtibata geçmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Karadeniz Tatil Dolandırıcılık Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Angelina Jolie, Brad Pitt'ten şiddet mi gördü? Angeline Jolie dayak mı yedi? Brad Pitt ve Angelina Jolie boşandı mı? Kuran-ı Kerim'i yakan kişi tutuklandı mı? Nerede tutuklandı, ne oldu? İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri dizisi bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri neden yok? 2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK? Seçim 2024 sandık görevlileri ne kadar alacak? Ardahan'da yeniden seçim yapılacak mı? Hangi illerde yerel seçim tekrarlanacak? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı nerede, ne zaman oynanacak? Dadı Meryem cinsiyet mi değiştirdi? Esra Erol'daki DADI MERYEM ERKEK mi çıktı? Dadı Meryem olayı ne? Erdoğan seçimin faturasına kimlere kesti? Listede hangi bakanlar var? Dikkat çeken isimler! KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU! Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? Arapça okunuşu ve meali... KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 CUMA MESAJLARI RESİMLİ | En güzel, kısa, ayetli Cuma mesajları! Kadir Gecesi cuma mesajı! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? CUMA HUTBESİ 5 NİSAN | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title