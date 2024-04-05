Tatil Dolandırıcılığına Dikkat!

Son dönemde özellikle sosyal medya hesapları, web sayfaları, internet sitelerinde dolandırıcı amaçlı bungalov ve konaklama tesisleri ilanlarının sayısında artışlara dikkat çeken TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Ramazan Bayramı tatili öncesinde bu sayının çok daha arttığını belirterek tatile çıkmak isteyenlere uyarılarda bulundu.

Dolandırıcı amaçlı sosyal medya hesapları üzerinden dikkat çekmek için çok ucuz fiyatlar yazıldığını kaydeden Kantarcı, " 'Ucuz tatil yapayım, uygun otelde kalayım' derken Ramazan Bayramı tatilinizin zehir olmasın" dedi.

Son yıllarda özellikle sosyal medya hesapları, web sayfaları, internet sitelerinde dolandırıcı amaçlı bungalov ve konaklama tesisleri ilanlarının sayısında artışlar olduğuna dikkat çeken Kantarcı "Bayram tatilleri öncesinde bunların sayıları çok daha artmakta. Dolandırıcı amaçlı sosyal medya hesapları, web sayfaları çekici olmak için ucuz fiyatlar yazıyorlar, internet üzerinden buldukları bungalovların, konaklama tesislerinin güzel fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bazıları seyahat acentalarına ait siteleri kopyalayıp, sahte siteler yapıyorlar ve inandırıcı olabilmek için de herhangi bir seyahat acentasının unvanı ve belge numarasını gelişi güzel kullanıyorlar. Tüketiciler yanıltıcı reklamlara aldanıp reklamda, ilanda yer alan cep telefonu numarasını arayınca, kendilerine bireysel hesap numaraları veriliyor ve ödeme yapmaları isteniyor. Rezervasyon günü geldiğinde ise maalesef dolandırıldıklarını anlıyorlar, irtibata geçilen numaralara ulaşılamıyor, ödenen paralar geri alınamıyor, ciddi mağduriyetler oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Tatile çıkacak olanların ödeme yapacakları hesap numaralarının mutlaka ticari işletme hesabı olması gerektiğini vurgulayan Kantarcı, "Bu tür kaçak ve dolandırıcılık faaliyetlerinin tamamı TÜRSAB üyesi olmayanlar, dolandırıcılar tarafından yapılmakta. Bu konuda tüketicilerin çok dikkatli olmaları gerekmekte. Ödeme yapmadan önce kesinlikle inceleme yapmalılar, kontrol etmeliler. Gördükleri sosyal medya hesaplarının, web sayfaların dolandırıcı amaçlı olup olmadığını anlamak için, sayfada belirtilen seyahat acentası bilgilerinin TÜRSAB'ın web sayfasından kontrol edebilirler, TÜRSAB Bölge Başkanlıklarımıza veya Genel Merkezimize danışabilirler. Kullanılan web sayfasının TÜRSAB'a kayıtlı bir seyahat acentasına ait olup olmadığının anlaşılması için, web sayfaları altında Dijital Doğrulama Kodları var, buradan doğrulma yapabilirler. Ödeme yapacakları hesap numaraları ise mutlaka ticari işletme hesabı olmalı, kesinlikle bireysel hesap olmamalı. Yaşayacakları sorunlar ile ilgili Genel Merkezimizde ve bölgelerimizde Denetim Departmanı ve Denetim Uzmanlarımız var. Bu tür kaçak, belgesiz faaliyetlere karşı mücadele için Dijital Denetim Departmanımız da var. Hem gelen şikayetleri değerlendiriyorlar hem de sosyal medyada gezinip bu tür kaçak hesaplar, sayfalar için tarama yapıyorlar. Hukuk Departmanımız da bu ve benzer konularla ilgilenmekteler. Ayrıca tüketicileri uyarmak için beli aralıklarla Genel Merkezimiz ve Bölge Başkanlıklarımız vatandaşları, tüketicileri uyarıcı haberler yapıyorlar. Tüketicilerin güvenli bir rezervasyon yapmaları, huzurlu tatil geçirebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için TÜRSAB üyesi seyahat acentalarımızla irtibata geçmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - TRABZON