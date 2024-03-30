Melikgazi Belediyesi Erciyes'e Kamp Merkezi Kuracak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Erciyes'e 50 bungalov evi de kapsayan kamp merkezi kuracaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 4 ve 6 kişilik 50 bungalov evin de yer alacağı 365 gün kullanılacak kamp merkezinin Kayseri'ye hem değer katacağını hem de turist çekeceğini kaydetti.

Merkezin Erciyes'e yakın noktada yapılacağını vurgulayan Palancıoğlu, "Türkiye'de ses getirecek ve turizmi teşvik edecek güzel bir proje olacak diye düşünüyorum. Ana merkez binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreş yer alacak. Burada Kayseri içinden veya şehir dışından gelerek toplu organizasyon yapmak isteyenler kamp yapacak, aileleriyle zaman geçirecek veya bir eğitim kurumu eğitim kampı olarak kullanacak. Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistler de burada kamp yapabilecek. Bu kamp merkezimizde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimini kullanacağız." ifadelerini kullandı.