Sapanca'da Bungalov Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Nailiye Mahallesi'nde bulunan S.K.'a ait bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalovda konaklayan çiftin yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA