Üye Girişi
Haberler

Sapanca'da Bungalov Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Nailiye Mahallesi'nde bulunan S.K.'a ait bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bungalovda konaklayan çiftin yangını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sakarya Sapanca İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title