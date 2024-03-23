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Sapanca'da Bungalov Evde Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov evin bitişiğinde bulunan kazan dairesinde yangın çıktı. Yol şartları sebebi ile bölgeye ulaşamayan itfaiye ekipleri, yangın söndürme tüpleri ve bungalovun içerisinde bulunan havuzdaki su ile yangında müdahale etti.

Yangın, Akçay Mahallesi mevkiinde bulunan bir bungalov evin bitişiğinde bulunan kazan dairesinde meydana geldi. Bungalovda konaklayan kişilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı, yol şartları sebebi ile yangının çıktığı kazan dairesinin bulunduğu yere çıkamadı. Bunun üzerine ekipler, yangın söndürme tüpleri ile yaya olarak yangın yerine ulaştı. Bungalov eve ait havuzun suyunu da kullanılarak yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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