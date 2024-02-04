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İnternet Dolandırıcıları Tutuklandı

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İstanbul'da bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı. Şikayetçi olan kişi, 135 bin lirasını geri alamamıştı.

İstanbul'da, internet üzerinden bungalov kiralama vaadiyle bir kişinin 135 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdiği kişilere bir daha ulaşamayan A.A'nın şikayetine ilişkin çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Banka Dolandırıcılık Tutuklama İstanbul Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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