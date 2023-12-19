Sakarya'da Boş Bungalovda Çıkan Yangın Söndürüldü

Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Hacımercan yolunda Y.A.'ya ait bungalovda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Y.A. itfaiyeye haber verirken, alevler bütün bungalovu sardı. İhbarla gelen ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Boş bungalov kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel