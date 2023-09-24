Ünye'de çıkan yangında 8 bungalov ev küle döndü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 8 bungalov ev kısa sürede küle döndü. Yangın, Sahilköy Mahallesi Çınarsıyı Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve diğer kurumlar yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında 8 bungalov ev küle döndü.

Yangın, Sahilköy Mahallesi Çınarsıyı Dinlenme Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik arızası nedeniyle çıkan kıvılcımlar, bir bungalov evde yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın tesis içerisinde bulunan diğer bungalov evlere de sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kısa sürede alevlerin büyümesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Ünye Belediyesi ekipleri sevk edildi, kısa süre içerisinde çalışma başlatıldı.

Yangının kısa sürede büyümesi sonrası söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada ekipler, diğer evlere alevlerin sıçramaması için büyük gayret gösterdi. Diğer taraftan yangında yaşanabilecek bir kaza nedeniyle sağlık görevlileri de yangın bölgesinde bekledi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının söndürme çalışmaları sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti. Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ORDU