Ünye'deki tesiste çıkan yangında 7 bungalov kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir tesiste çıkan yangın sonucunda 7 bungalov kullanılamaz hale geldi. Yangın, diğer bungalovlara da sıçradı ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.