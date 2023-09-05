Kırklareli'nde sel bölgesinde inceleme

Afad Başkanı sel bölgesini inceledi: Selin vurduğu bungalov evler, yerleşime kapalı alan çıktı

KIRKLARELİ - AFAD Başkanı Okay Memiş ve Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli'ndeki sel bölgesinde incelemede bulunarak açıklamalarda bulundu. AFAD Başkanı Memiş, selin özellikle vurduğu bungalov evlerin yerleşime kapalı alan olduğunu ifade etti.

AFAD Başkanı Okay Memiş ve Kırklareli Valisi Birol Ekici, sel ve taşkınların vurduğu Kırklareli'nde incelemelerde bulundu. Selin özellikle vurduğu ormanlık alana yakın bungalov evlerde incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, burasının yerleşime kapalı alan olduğunu ifade ederken; gazetecilerin bungalov evlerde ruhsat ile ilgili sıkıntı olup olmadığı soruları üzerine Vali Bilgin, şuanda önceliğin kayıp 4 vatandaşı bulmaya çalışmak olduğunu, ruhsat ile ilgili sorunlara daha sonra bakacaklarını ifade etti.

"Yerleşime kapalı alan"

AFAD Başkanı Okay Memiş açıklamasında, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün bu bölgede aşırı yağışların olacağına yönelik ikazlarda bulunmuştuk. Turuncu kod diye bir tanımlamamız var. Bu sabah Longoz Ormanları dediğimiz, tam da şu an onun önünde bulunuyoruz. Aslında yerleşime kapalı olan bir alanda bungalov evlerden oluşan bölgede insanların geçici konakladığını tespit ettik. Bütün arama ve kurtarma faaliyetlerimizi o bölgede yoğunlaştırdık. AFAD'ımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, bizim de eşlik ettiğimiz faaliyetlerde iki vatandaşımızı sağ kurtardılar. Maalesef 2 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini fark ettik. Elimizdeki verilere göre 4 vatandaşımızın da daha kayıp olduğunu değerlendiriyoruz. O 4 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Burada konaklayan vatandaşların kayıtları da tutuluyor ama ancak kayıtları tutan vatandaşımızda kayıplardan birisi. Ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Devletimizin gücüyle bütün imkanları seferber etmeye gayret ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim" dedi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici yaptığı açıklamada, "Dün sabah itibarıyla İğneada beldemize yoğun bir yağış düştü. 3 evimizi su basmıştı onları temizledik. Ama bu sabah yoğun bir yağışla karşılaştık. Şu an bulunduğumuz bölge İğneada'nın longoz ormanlarının bulunduğu kesimde yoğun bir sel akışı oldu. Sabahtan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla burada.

Hayatın tekrar normale dönmesi için çalışıyoruz. 9 kişi selden etkilendi bunların üçünü sabah kurtardık. İkisinin cesedine ulaştık 4 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp 4 kişiye sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bölgede yoğun çalışma yürütülüyor. Kayıp 4 kişi bulunana kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.