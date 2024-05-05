Çatalca Kaymakamlığından Bungalov Evlerle İlgili Açıklama

Çatalca Kaymakamlığından, çalındığı iddia edilen bungalov evlerle ilgili, "25 Mart tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.

Çatalca'da alacak verecek meselesi yüzünden 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındığı iddia edilmişti. Çatalca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çatalca ilçesi Akalan Mahallesi'nde 5 adet bungalov ev ve havuzun çalındığı yönünde yapılan haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı görülmektedir. Emniyet birimlerimizin konuya ilişkin yaptığı çalışma sonucunda; iddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024 tarihinde evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır" denildi. - İSTANBUL