Kanal Kütahya'da Bungalov Evler ve Tesis Binası İçin Temeller Atıldı

Kanal Kütahya'da bungalov evler ve tesis binası için temellerin atıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya'daki çalışmalar hızla devam ediyor. Proje alanında piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı alanları yer alacak. Başkan Işık, Kanal Kütahya'da tamamlanma aşamasına gelen istinat duvarlarıyla birlikte hemşerilerin sosyal yaşam için birçok özelliğe sahip olacağını belirtti.

Kanal Kütahya'daki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, bungalov evler ve tesis binası için temellerin atıldığı bildirildi.

Kütahyalıların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya'daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Piknik alanları, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri gibi farklı sosyal donatı alanlarının yer alacağı proje alanında bungalov evler ve tesis binası temellerinin atıldığını söyleyen Başkan Alim Işık, "İstinat duvarlarının da tamamlanma aşamasına geldiği Kanal Kütahya'da, sosyal yaşam için birçok özellik hemşerilerimizin hizmetine sunulacak" dedi. - KÜTAHYA