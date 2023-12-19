Üye Girişi
Haberler

Sapanca'da çıkan yangında bungalov kül oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan bungalov tamamen kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan bungalov kül oldu.

Olay, Göl Mahallesi Hacımercan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bungalovun boş olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Sakarya Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title