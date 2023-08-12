Bungalov dolandırıcılığında çığır açtılar

Firmaların TÜRSAB numarası üzerinden olmayan bungalovları kiralayan dolandırıcılar, dolandırdıkları vatandaşları bir de tehdit etti

SAKARYA - Sakarya'da bungalov dolandırıcıları, firmaların Türkiye Seyahat Acentaları Birliği belge numarasını kullanarak açtıkları sahte sosyal medya hesaplarıyla birçok kişiyi binlerce lira dolandırdı. TÜRSAB belge numarası dolandırıcılar tarafından kullanılan seyahat acentesi sahibi Onur Tan, "Defalarca şikayet etmemize rağmen sayfa şu anda kapanmadı. Hala aktif ve insanları dolandırmaya devam ediyor" dedi.

Son zamanlarda artan bungalov çılgınlığı, dolandırıcıların fırsatçılığı ile insanların mağdur olmasına sebep olabiliyor. Dolandırıcılar, seyahat acentelerinin belge numarası ve firma isimlerini kullanarak sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplar üzerinden insanları mağdur etmeye başladı. Dolandırıcılar, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Onur Tan'a ait seyahat acentesinin bilgilerini kullanarak birçok kişiyi mağdur etti. Dolandırılan kişilerin kendisini araması üzerine durumu öğrenen Tan, daha fazla vatandaşın dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için uyarıda bulundu. Defalarca şikayet edilmesine rağmen sayfanın kapanmadığını da söyleyen Onur Tan, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

"İnsanlar mağdur olduklarıyla kalıyor"

Seyahat acentesi sahibi ve TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Üyesi Onur Tan, "Dolandırıcılar Instagram'da seyahat acentelerinin belge numarasını ve firma isimlerini kullanarak sayfalar açıyorlar. Güven kazanmak açısından da seyahat acentelerinin bağlı olduğu birlikleri etiketliyorlar biyografi kısımlarına. İnsanlar bu şekilde güveniyor ve mesaj atıyorlar. Fiyatları da normalde gecelik 5 bin liraysa 2 bin 500 lira, 3 bin lira gibi fiyatlar belirledikleri için insanlar da buna inanıyor. Uygun fiyat görünce de rezervasyon yaptırmak istiyorlar. Rezervasyon yaptırdıktan sonra insanları engelleyerek kayıplara karışıyorlar. İnsanlar mağdur olduklarıyla kalıyor" dedi.

"Hala aktif ve insanları dolandırmaya devam ediyor"

Ofis telefonlarının sürekli çaldığını aktaran Tan, "Pazartesi günü ofisimizin telefonları çalmaya başladı. Bungalov kiralamakla alakalı talepler geldi. Biz ilk başta anlam veremedik. Sonra bir beyefendi bize bir sayfa ismi söyledi. 'Ben bu sayfayı Instagram'da gördüm, size mi ait?' diye sorunca biz de 'Bizim öyle bir sayfamız yok' dedik ve anladık ki bir dolandırıcı bizim belge numaramızı ve firmamızın ismini kullanarak insanları dolandırmaya başlamış. Daha sonra baktığımızda sayfayı bulduk. Defalarca şikayet etmemize rağmen sayfa şu anda kapanmadı. Hala aktif ve insanları dolandırmaya devam ediyor. Dolandırıcılarla WhatsApp üzerinden sanki biz müşteriymişiz gibi irtibata geçtik. Gayet rahatlar, hatta ofislerinin nerede olduklarını sordum, 'Serdivan'da' dediler. Konum istedim, bizim ofisimizin konumunu attılar. Ödemeyi ofiste yapabileceğimizi söylediler. Sonrasında bizim onları denemek amaçlı yazdığımızı anlayınca zaten biraz hakaret edip engellediler" diye konuştu.

"Şahıs hesaplarına para göndermesinler"

Dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyaran Onur Tan, "Vatandaşlara söyleyebileceğim tek şey şu; Instagram'da görmüş oldukları bungalov sayfalarını önce biyografi kısmında yazan belge numaralarını TÜRSAB üye acenteler kısmına yazıp, seyahat acentelerinin iletişim numaralarına ulaşabilirler. Orada yazan iletişim numaraları gerçek seyahat acentelerinin iletişim numaralarıdır. O numaraları arayıp teyit edebilirler. İkinci söyleyeceğim şey şahıs hesaplarına para göndermesinler. Hiçbir seyahat acentesi, hiçbir rezervasyon için şahıs hesabına para istemez. Firma hesabına para ister. ve insanlar ilk dediğim, üye acenteler kısmından belge numarasıyla sorgulama yapmadan hiçbir yere ödeme yapmasınlar" şeklinde konuştu.

"Bir an önce sayfanın kapanmasını istiyoruz"

Konuya ilişkin gerekli yetkili birimlere başvuru ve şikayet dilekçelerini de verdiklerini aktaran Tan, "Şu ana kadar ofisimizi arayan kişi sayısı sekiz. Bunun haricinde ofisimize ulaşmayan dolandırılmış vatandaşlarımız da olabilir. 8 kişi için rakamlar toplam 60-70 bin liraya kadar ulaşıyor. Dolandırılmadan ulaşanlar da oluyor. Belge numarasını parayı yatırmadan yazıp bize ulaşanlar da oluyor. Biz bununla alakalı gerekli yetkili birimlere başvurularımızı ve şikayet dilekçelerimizi verdik, sonuçlarını bekliyoruz. Bir an önce sayfanın kapanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dolandırdıkları vatandaşı tehdit etmişler"

Dolandırıldıktan sonra başka insanların da bu tuzağa düşmesini engellemek adına harekete geçen bir vatandaşın dolandırıcılar tarafından tehdit edildiğini ifade eden Onur Tan, "Dolandırılan bir vatandaşımız bize ulaştı. Bu durumla alakalı bir sayfa açmış, başka insanlar da dolandırılmasın diye. O sayfanın isminin sonuna 'dolandırıcıdır, sahtedir' diye ekleyip bir sayfa açmış ki insanlar görsün diye. Dolandırıcılar vatandaşa ulaşmışlar, 'Bu sayfayı açan sen misin, senin başına ne kadar büyük bir bela aldığından haberin yok. Evini ocağını söndüreceksin. Banka hesaplarını kopyalayacağım ve insanlara onları göndereceğim. Yakalanınca suçu sana atacağım' diye insanları hem dolandırıyorlar hem de üstüne tehdit ediyorlar. Dolandırılan vatandaşımız da korkudan gidip banka hesaplarını kapattırmış başına daha büyük bir şey gelmesin diye" dedi.