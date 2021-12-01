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Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel
Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kavşakta ürkerek şaha kalkan atın otomobilin çarpmasından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kavşakta ürkerek şaha kalkan atın otomobilin çarpmasından kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta içinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasını kullanan kişi, Çorlu istikametine ilerlerken, iddiaya göre kavşakta ışık ihlali yaparak Kızılpınar Mahallesi yönüne dönmek istedi. Bu sırada seyir halinde ilerleyen bir otomobil kavşağa girdi. At arabası ile otomobil  kavşakta kafa kafaya geldikleri sırada ürken at şaha kalktı. At, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. At arabasını kullanan ile yanında bulunan kadın, atı çekerek götürdü. Atın şaha kalkarak, son anda otomobilin çarpmasından kurtulması, çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.


Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

Şaha kalkan at, otomobil çarpmasından son anda kurtuldu

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Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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