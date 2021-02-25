Osmaniye'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar, KYK yurduna yerleştirilecek
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Osmaniye'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar, KYK yurduna yerleştirilecek

25.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:05
Osmaniye'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar, KYK yurduna yerleştirilecek

OSMANİYE'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastane yatışı bulunmayanlar, karantina sürelerinin ilk 7 gününü devlet yurtlarında geçirecek.

OSMANİYE'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastane yatışı bulunmayanlar, karantina sürelerinin ilk 7 gününü devlet yurtlarında geçirecek.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, 100 binde 134,90 oranla vaka seyri yüksek iller arasında yer alan Osmaniye'de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yeni önlemler alındı. Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, ülke geneline göre ildeki vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi.Bu kapsamda, belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacak.


Osmaniye'de koronavirüs testi pozitif çıkanlar, KYK yurduna yerleştirilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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