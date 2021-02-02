Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi
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Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi

02.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:11
Myanmar'da darbeyle devrilen iktidar partisi, liderleri Suu Çii'nin serbest bırakılmasını istedi

KUALA Myanmar'da dün askeri darbeyle iktidardan indirilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisi, darbeden önce gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

KUALA Myanmar'da dün askeri darbeyle iktidardan indirilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisi, darbeden önce gözaltına alınan Devlet Başkanı Win Myint ile Devlet Konseyi Başkanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NLD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, partinin, askeri darbeyi, Myanmar ordusu ve devlet tarihinde kara bir leke olarak gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanımız ve Devlet Konseyi Başkanı dahil, gözaltına alınan bütün liderler, en kısa zamanda serbest bırakılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Xinhua haber ajansının iddiasına göre dün sabah gözaltına alınan bazı hükümet üyeleri serbest bırakıldı.

Ajansa konuşan üst düzey yetkili, dün gözaltına alınan hükümete bağlı bir grup milletvekili ve yerel yöneticinin, bu sabah salıverildiğini açıkladı.

Askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, hükümet kabinesini topyekun görevden almış ve boşta kalan 24 bakanlık koltuğunun 11'ine yeni bakan atamıştı.

Arakanlı yetkiliden Myanmar ordusuna yaptırım çağrısı

Öte yandan Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Temsilcisi N. Hasan Ronnie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de gerçekleşen geçiş dönemi öncesindeki koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekerek, Myanmar'daki etnik azınlığın güvenliğinden endişe duyduğunu kaydetti.

Ronnie, uluslararası toplumun Myanmar ordusuna açık bir mesaj vermesi gerektiğini belirterek, "Myanmar ordusuna yönelik yaptırım uygulanmalı, Arakanlı Müslümanlar ve diğer tüm etnik azınlıklar soykırım ve insanlığa karşı suçlardan korunmalı." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Başkent Naypyitaw ve Yangon kentlerinde ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusunun yaptığı açıklama darbe tehdidi olarak algılanmıştı. İddialara iktidar kanadından açıklama gelmezken Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İktidar mensuplarının gözaltına alınmasından birkaç saat sonra orduya ait Myawaddy televizyonunda yapılan duyuruda, ordunun yönetime el koyduğu ve ülkede bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklanmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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