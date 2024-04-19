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İzmir Kadın Platformu, Lezita işçilerine destek için fabrika önünde toplandı

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Öz Gıda İş Sendikası üyelerinin Lezita'da sürdürdükleri direnişin 44'üncü gününde, İzmir Kadın Platformu üyeleri fabrika önünde toplandı. Platform adına açıklama yapan Nuray Öztürk'ün konuşması, Öz Gıda-İş Genel Başkanı Halil Çukutli tarafından engellenmeye çalışıldı.

Öz Gıda İş Sendikası üyelerinin Lezita'da sürdürdükleri direnişin 44'üncü gününde, İzmir Kadın Platformu üyeleri destek için fabrika önünde toplandı. Platform adına açıklama yapan Nuray Öztürk'ün konuşması, Öz Gıda-İş Genel Başkanı Halil Çukutli tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle engellenmeye çalışıldı.

İzmir Kemalpaşa'da bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında, 2021 yılının temmuz ayında gelen yetki belgesine patronun itiraz etmesi sonucu açılan dava işçilerin lehine sonuçlandı. Mahkeme kararından sonra toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşıya varılamayınca sendika üyeleri grev kararı aldı.

İzmir Kadın Platformu (İKP), sendikal hakları için 44 gündür direnen Lezita işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu. Öz Gıda-İş Genel Başkanı Halil Çukutli ve yanındakiler ise ziyaret sırasında İzmir Kadın Platformu adına açıklama yapan Nuray Öztürk'ün konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle, Öztürk'e müdahe etti.

Öztürk konuşmasında, "Fabrikanızda biliyorsunuz sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla göçmen işçiler çalıştırılıyor. Bu göçmen işçiler en temel haklarınızı elinizden almak üzere kullanılıyor ama aynı zamanda onlar da bir ucuz iş gücü. Bu da AKP iktidarının bugünkü programıyla yani geçmişten bugüne zaten vardı ama Orta Vadeli Program ve 12 Kalkınma Planıyla aslında emek düşmanı politikalarının sonucudur. Yani Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir sözü vardı hatırlatırım…" derken Öz Gıda-İş Genel Başkanı Halil Çukutli "Siyaset yapıyorsunuz" diyerek Öztürk'ün konuşmasını böldü ve mikrofonu elinden almaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

ZİYARETTEN DETAY GÖRÜNTÜLER VE KONUŞMADAN GÖRÜNTÜ

2.VİDEO

NURAY ÖZTÜRK'ÜN KONUŞMASI

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Kaynak: ANKA / Güncel

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