Karadeniz Ziraat Odaları, yaş çay fiyatının 25 TL olmasını talep ediyor

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Karadeniz illerinin Ziraat Odası Başkanları, hükümetin açıklayacağı yaş çay fiyatı öncesi bir araya geldi. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan "Yaş yaprak taban fiyatının ekonomik koşullar ve bölgedeki tarımın sürdürülebilir bölge göçünü önleme adına üreticilerimizin doğduğu yerde doyması için yaş çay taban fiyatının 25 TL olmasını talep ediyoruz" dedi.

Karadeniz illerinin Ziraat Odası Başkanları, 2024 yılı yaş çay kampanyasına sayılı günler kala 210 bin çay üreticisinin merakla beklediği ve hükümetin açıklayacağı yaş çay fiyatı öncesi Rize Ziraat Odası'nda bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Rize, İkizdere, Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Çamlıhemşin, Fındıklı, Hopa, Arhavi, Borçka, Of, Sürmene, Araklı, Dernekpazarı, Tirebolu, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanlarının katıldığı basın toplantısında hükümete 2024 yılı yaş çay fiyatının 25 TL olması yönünde çağrı yapıldı.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan şunları söyledi:

"Öncelikle 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu toplantının özellikle bugünün önemine binaen çocuklarımızın yarınları için 19 çay bölgesi ziraat oda başkanları bölgelerinde yapmış oldukları yaş çay maliyet belirleme çalışmaları sonucunda odalarımızın ortaya koymuş olduğu yaş yaprak taban fiyatının, ekonomik koşullar ve bölgedeki tarımın sürdürülebilir bölge göçünü önleme adına üreticimizin 'Doğduğu yerde doyması için' yaş çay taban fiyatının 25 TL olmasını talep ediyoruz. Aynı oranda organik yaş çay fiyatının da belirlenecek olan çay fiyatının iki katı oranında olmasını talep ediyoruz. Ayrıca çay sektöründe bizler gibi söz sahibi olan ulusal çay konseyi ve ticaret borsasında fiyat konusunda çalışmalarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyoruz. 2024 yılı tüm üreticilerimize bol kazanç ve hayırlı olmasını diliyoruz."

"ÖZEL SEKTÖR AÇIKLANAN FİYATIN ALTINDA ÇAY ALIRSA ÜRETİCİLERİMİZİ EZMEYE KALKARSA ÖRGÜTLERİMİZLE GEREKEN CEVABI VERİRİZ"

Bir gazetecinin "Özel sektörün hükümetin açıkladığı fiyatın altında çay alması durumunda tepkiniz ne olacak" sorusuna Başkan Bünyamin Aslan, şöyle cevap verdi:

"Biz tüm ziraat odalarımızın başkanları, yöneticileri çiftçilerin kendisidir, müstahsillerimizin menfaatine olmayacak her ne konu olursa olsun dik ve dirayetli bir şekilde müstahsillerimizin yanında oluyoruz, olacağız. Biz örgütlenerek hiçbir özel sektör çay fabrikasının millete rağmen çay fiyatının altında bir fiyat alabileceğini düşünmüyorum. Eğer kasıtlı bu yönde özel sektör üreticimizi ezmeye kalkarsa bizde üreticilerimizle örgütlenerek gereken cevabı vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fiyat dengesinin bozulmaması için üreticilerimizi örgütleme adına tüm ziraat odalarımızla birlikte bir duyuru yaptık. Muhakkak ki budamalarımızı yapalım, piyasayı belli kişilerin eline bırakmayalım."

"BELİRLENEN FİYATIN ALTINDA ÇAY ALAN ÖZEL SEKTÖRÜN RUHSATI İPTAL EDİLMELİDİR"

"Özel sektörün hükümetin açıkladığı fiyatın altında çay alması durumunda tepkiniz ne olacak" sorusuna Artvin Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti şu şekilde cevap verdi:

"Bunu ziraat odaları denetleyemez, bunu denetleyebileceği devletin bir kurumu vardır. Devlet denetler, ziraat odaları da bunun takipçisi olur. Ama devlet bu konuda aslında daha da dik durmalı vermiş olduğu belirlemiş olduğu belli bir fiyatın altında yaş çay satın alan kurumları, kuruluşları, fabrikaların aslında devleti zarar ettirme politikası üzerinde ruhsatlarının iptaline kadar gitmeli yani, devlet 10 lira vermişse 8 lira diğer kuruluşlar özel sektör çay alıyorsa bu aynı zamanda devletin denetleme mekanizmasını harekete geçirmesi demektir. Devlet korumalı çiftçiyi diye düşünüyorum."