Binance, Hindistan'da Yeniden Varlık Göstermeye Hazırlanıyor

Binance, Hindistan'daki yasakların ardından 2 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek ülkede yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Günlük işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, yerel mevzuatlara tam uyum sağlamak ve Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kayıt yaptırarak faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Binance, Hindistan Stratejisi Yeniden Oluşturdu

Binance, 2 milyon dolarlık ceza ödeyerek Hindistan pazarına tekrar adım atmaya hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardığı bilgilere göre Binance, Hindistan'daki dijital varlık ticaretini düzenleyen Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) resmi kaydını tamamlayarak bölgedeki faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Binance, yerel kara para aklama ve vergi yasaları dahil olmak üzere bölgedeki tüm mevzuatlara uymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan hükümeti, Ocak ayında yerel düzenlemelere uymayan yasadışı faaliyetler nedeniyle dokuz kripto para platformunun web sitelerini engellemişti. Bu durumun ardından, Apple ve Google gibi büyük teknoloji firmaları da bölgedeki kripto para borsası uygulamalarını kendi uygulama marketlerinden kaldırmıştı.

Binance, bu gelişmeler ışığında yaptığı açıklamada, "Hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak adına yerel düzenlemelere uyum sağlamaya ve global düzenleyicilerle iletişim halinde kalmaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Raporlara göre yasak öncesinde Binance, Hindistan'daki yatırımcıların tahmini 4 milyar dolarlık kripto varlıklarının yaklaşık yüzde 90'ını yönetiyordu. Son olarak Binance'in bu pazardaki etkinliği, yerel vergi yasalarına riayet etmemesi ve kullanıcılara kaynakta kesilen yüzde 1'lik vergiyi ödemeden işlem yapma olanağı sunması ile ilişkilendiriliyor.