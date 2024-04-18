Üye Girişi
Haberler

Binance, Hindistan'da Yeniden Varlık Göstermeye Hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Binance, Hindistan'daki yasakların ardından 2 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek ülkede hizmet vermeye hazırlanıyor. Binance, yerel mevzuatlara tam uyum sağlamak ve Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kayıt yaptırarak faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Hindistan hükümeti, Ocak ayında yerel düzenlemelere uymayan yasadışı faaliyetler nedeniyle dokuz kripto para platformunun web sitelerini engellemişti.

Binance, Hindistan'daki yasakların ardından 2 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek ülkede yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Günlük işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, yerel mevzuatlara tam uyum sağlamak ve Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) kayıt yaptırarak faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor.

Binance, Hindistan Stratejisi Yeniden Oluşturdu

Binance, 2 milyon dolarlık ceza ödeyerek Hindistan pazarına tekrar adım atmaya hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynakların aktardığı bilgilere göre Binance, Hindistan'daki dijital varlık ticaretini düzenleyen Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) resmi kaydını tamamlayarak bölgedeki faaliyetlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Binance, yerel kara para aklama ve vergi yasaları dahil olmak üzere bölgedeki tüm mevzuatlara uymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan hükümeti, Ocak ayında yerel düzenlemelere uymayan yasadışı faaliyetler nedeniyle dokuz kripto para platformunun web sitelerini engellemişti. Bu durumun ardından, Apple ve Google gibi büyük teknoloji firmaları da bölgedeki kripto para borsası uygulamalarını kendi uygulama marketlerinden kaldırmıştı.

Binance, bu gelişmeler ışığında yaptığı açıklamada, "Hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde devamını sağlamak adına yerel düzenlemelere uyum sağlamaya ve global düzenleyicilerle iletişim halinde kalmaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Raporlara göre yasak öncesinde Binance, Hindistan'daki yatırımcıların tahmini 4 milyar dolarlık kripto varlıklarının yaklaşık yüzde 90'ını yönetiyordu. Son olarak Binance'in bu pazardaki etkinliği, yerel vergi yasalarına riayet etmemesi ve kullanıcılara kaynakta kesilen yüzde 1'lik vergiyi ödemeden işlem yapma olanağı sunması ile ilişkilendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Hindistan Hükümet Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title