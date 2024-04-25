Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile madencilik ve elektrik alanında işbirliğini güçlendireceklerini, Orta Koridor başta olmak üzere lojistikte, ulaştırmada yeni adımlar atacaklarını bildirdi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye-Kazakistan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı dolayısıyla Bektenov ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kardeş ülke Kazakistan ile ilişkileri, stratejik işbirliği zemininde sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, gerçekleştirilen iş forumu ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ve toplantının son derece verimli, kardeşliğe, dostluğa yakışır şekilde, başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Sağlam temeller üzerine kurulan ikili işbirliğinin, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi gittikçe güçlenen ve etkinleşen örgütler bünyesinde de bölgesel düzlemde devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Mevcut durumda, ikili ticaret hacmimiz Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortaya konmuş olan 10 milyar doları aşmış durumdadır. Bu alanda rehavete kapılmadan, daha yüksek hedefler koyup hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımların karşılıklı olarak artırılması için gerekli adımların atılması konusunda Sayın Başbakan ile mutabık kaldık. İş insanlarımızın Kazakistan'daki yatırımları 5 milyar doları bulmuş durumda. Kazakistanlı işadamlarının Türkiye'de yaptığı yatırımlar ise 1 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Bunlar çok sevindirici rakamlar ama bunu daha yukarılara taşımak istiyoruz. Ayrıca, müteahhitlik hizmetleri noktasında da Kazakistan ile ilişkilerimiz son derece ileri düzeyde. Bugün itibarıyla 29 milyar dolar değerinde 528 projeyi müteahhitlik sektörümüz üstlenmiş durumda. Dünyada çok sayıda prestijli projede imzası bulunan Türk müteahhitlik firmalarımızın, edindiği bilgi ve tecrübeleri kardeş Kazakistan'a aktarmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki süreçlerde de Kazakistan'ın kalkınmasına, gelişmesine, sosyal refahına katkıda bulunacak projelere müteahhitlik sektörümüzün katkıda bulunmasını bekliyoruz."

"İşbirliği, Erdoğan ve Tokayev'in dostluğu sayesinde üst noktalara ulaştı"

Ortak tarih, dil, din ve kültür bağları temelinde inşa edilen yakın işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dostluğu sayesinde daha üst noktalara ulaştığına işaret eden Yılmaz, "Bugün, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası alandaki başarılı stratejik işbirliğimizin ardında iki liderin kararlı ve dirayetli duruşunun etkisini görüyoruz. Köklü bağlarımızı sadece geçmişle sınırlı tutmuyor, geçmişten edindiğimiz tecrübe ve tarihimize dayanarak geleceğimizi inşa ediyoruz." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinin sadece ticari ve ekonomik alanda değil, enerji, savunma ve kültür alanları başta olmak üzere her alanda artarak devam ettiğini dile getiren Yılmaz, bu kapsamda, karşılıklı kurumları ve özel sektörü buluşturan Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

KEK toplantılarının yalnızca kamu sektörünü bir araya getiren bir mekanizmanın ötesinde olduğunun altını çizen Yılmaz, amaçlarının iş dünyaları arasındaki temasın sıkılaştırılması ve ortak projelerin artması olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu kapsamda, bugün, iki ülke iş insanları ile kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini aktararak, sonrasında, iş insanlarını bir araya getiren ve iş fırsatlarının değerlendirildiği İş Forumu'nu başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

"Güncel işbirliği hedeflerini belirledik"

Daha sonra, Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon 13. Dönem Toplantısı'nı tamamladıklarını belirten Yılmaz, KEK toplantısını gerçekleştirdikleri Bektenov ile yeni bir işbirliği sürecinin kapısını açtıklarını dile getirdi.

Yılmaz, 12. Dönem KEK Toplantısı Protokolü'nün ekinde yer alan ve 68 maddeden oluşan Eylem Planı'nın yüzde 72'sinin tamamlandığını hatırlatarak, 13. Dönem KEK toplantısı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmeler ve heyetler arası toplantıları sonucu ise 90 maddeden oluşan yeni eylem planıyla işbirliğini ve hedefleri güncellediklerini ifade etti.

Yeni Eylem Planı'nın ticaretten finansa, sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan kültüre birçok alanda yeni işbirliği maddelerini içerdiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunlardan sadece birkaçını burada örnek olarak sıralayacak olursam, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın tadiline ilişkin süreci sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Madencilik ve elektrik alanında işbirliğimizi güçlendireceğiz. Orta Koridor başta olmak üzere lojistikte, ulaştırmada yeni adımlar atacağız. Denizcilik alanında bir anlaşma imzalamayı öngörüyoruz. Kazakistan'da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Türk okullarının açılmasını bu süreçte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bölgesel kalkınma alanında işbirliğimizi artırmayı öngörüyoruz. Akıllı şehirler başta olmak üzere, bilgi ve tecrübe değişimi yapılması ve Kazakistan'ın bölgelerinde iş forumları, yatırım forumları düzenlenmesi hedeflerimiz arasında."

"İşbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacak"

Ayrıca KOBİ'ler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Kazakistan Cumhuriyeti Girişimciliği Geliştirme Fonu (DAMU) arasında eylem planının imzalandığını belirten Yılmaz, "Gerek bu eylem planı gerekse daha geniş anlamda KEK Eylem Planı Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kardeş Kazakistan'a ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

KEK 13. Dönem toplantısının, ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına gönülden inandığını dile getiren Yılmaz, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkilerimizi yansıtacak seviyelere ulaşmasını, daha da yükselmesini temenni ediyorum. Bu çalışmalarda, gerek koordinasyonda gerek teknik hazırlıklarda emek sarf eden her iki taraflara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kazakistan'a sevgilerini ileten Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve heyetine, Türkiye'ye gerçekleştirdikleri bu verimli ziyaret için teşekkür etti. Yılmaz, bundan sonra da işbirliği için her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Törende, Cevdet Yılmaz ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye-Kazakistan arasında Eylem Planı Protokolü'nü imzaladı.