Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Çiftçilere Acil Destek Çağrısında Bulundu

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, çiftçilere yönelik acil destek çağrısında bulundu. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği süt fiyatlarının çiftçileri mağdur ettiğini belirten Mutlu, hükümetin ve ilgili kurumların çiftçilere ve hayvancılığa sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Mutlu, "1 litre çiğ sütün maliyeti 12 lira 31 kuruşken, satış fiyatı 14 lira 65 kuruş olarak belirlenmiş. Bu durum, çiftçimizin üretim maliyetini bile zar zor karşılamasına neden oluyor" dedi.

YMP Genel Başkanı Mutlu, "Hükümet ve Ulusal Süt Konseyi, çiftçimizin ineklerini kesime göndermeye zorluyor. İnekler kesildikten sonra ne olacak? Et pahalı olacak, ithal ürünler piyasayı dolduracak. Çiftçimize ve tüketiciye verilmeyen kaynak, yine ithalata gidecek. Aynı politika yıllardır uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu ve çiftçilerin zor durumda bırakıldığını belirten Mutlu, "Üreticilerimiz düşük fiyatlarla mücadele ederken, tüketiciler fahiş fiyatlarla boğuşuyor. Bu sektörün geleceği aile işletmelerine bağlı. Ancak adil ve uygun fiyat politikalarıyla bu sektör ayakta kalabilir" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu, çiftçi ve tüketici lehine hızlı ve etkili politika değişiklikleri yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Hükümet, çiftçilerimizi ve son kalan süt ineklerimizi desteklemeli. Geç kalınmadan yerli ve milli politikalar uygulanmalıdır" diye konuştu.