Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve...
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Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve...

25.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:23
Milli Güvenlik Kurulu:

Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmaların hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının...

Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmaların hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir" - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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