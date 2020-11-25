Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve...

Milli Güvenlik Kurulu: "Kıbrıs'taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada'da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmaların hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının...