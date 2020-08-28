Meksika?da yunusların 'nadir anları' dronla görüntülendi
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Meksika?da yunusların 'nadir anları' dronla görüntülendi

Meksika açıklarında yunus balıklarının sosyalleştikleri anlar drone takıldı.

Meksika?da yunusların 'nadir anları' dronla görüntülendi
28.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:57

Meksika açıklarında yunus balıklarının sosyalleştikleri anlar drone takıldı. Ortaya çıkan renkli anlar, denizaltı araştırmacılarının dron kamerasına yansıdı. 

Meksika'nın güneybatısındaki okyanusta yaşayan yunus balıklarının hareketleri denizalt bilincilerini şaşırttı. Denizaltı araştırmacıları nadir rastlanan bir olaya tanıklık ettiklerini ifade ederken, doren ile görüntülenen o anlarda yunus balıklarının sosyalleştiği ve birbirine balık ikramında bulunduğu görülüyor.

"GÖRDÜKLERİMİZ BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Türünün kaba dişli olduğu ifade edilen yunusların, zamanlarının yüzde 80'ini okyanusun derinliklerinde geçirdikleri gerekçesiyle denizlatı araştırmacılarının yunusların davranışlarının incelemekte zorluk çektiği ifade edildi. Araştırmacılardan Eric Angel Ramos, 'Yiyecek paylaşımı yakın arkadaşlarda gözlemlenen bir davranıştır. Bunu Orka balinalarında çok görürüz ama onlar aşırı sosyal hayvanlardır. Gördüklerimiz bizi çok şaşırttı.' dedi. 


Kaynak: DHA

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