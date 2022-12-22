Meksikalı Uzman: Çin, Küresel Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Büyük Bir Liderlik Gösterdi

Çin, Salı günü yeni sonuçlanan COP15'te kabul edilen BM biyolojik çeşitlilik anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracağını duyurdu. Küresel ilişkiler konusunda Meksikalı bir uzman, Çin'in küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük bir liderlik gösterdiğini söyledi.

SES 1 (İspanyolca): ARIBEL CONTRERAS, Meksika'daki Ibero-Amerikan Üniversitesi'nde küresel ilişkiler uzmanı:

"Çin'in büyük liderliğe sahip küresel bir oyuncu olarak görülmesi önemlidir.

Çin elbette üzerine düşeni yaptı. Kamu politikaları yoluyla çevre için sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilmek için devreye giriyor."

SES 2 (İspanyolca): ARIBEL CONTRERAS, Meksika'daki Ibero-Amerikan Üniversitesi'nde küresel ilişkiler uzmanı:

"Kuşkusuz, biyolojik çeşitlilik açısından Çin, biyolojik çeşitliliğin önemsenmesinde kararlı olduğunu göstermiştir. Aslında (Çin'in) ekoloji ve çevre bakanı çok net bir teklifle Montreal'deydi."

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısı olarak bilinen COP15, biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmeyi amaçlayan Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin kabul edilmesiyle yaklaşık iki haftalık müzakerelerin ardından sona erdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.

(XHTV)