Dominik Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Haitili göçmenler "kafeste" taşındı

Dominik Cumhuriyeti Göçmenlik Bürosu tarafından bir kamyona kilitlenerek Haiti'nin Belladere kentine gönderilen Haitili göçmenler AA tarafından görüntülendi.

Dominik Cumhuriyeti Göçmenlik Bürosu tarafından bir kamyona kilitlenerek Haiti'nin Belladere kentine gönderilen Haitili göçmenler AA tarafından görüntülendi. Göçmenleri taşıyan kamyonun kafese benzemesi dikkat çekti.

Haiti'deki kriz, çok sayıda kişinin Güney Amerika ülkeleri, Meksika ve ABD'ye kaçmasına yol açmıştı.

Haiti'de silahlı grupların çatışması nedeniyle nisandan bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 3 bini aşkın kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.