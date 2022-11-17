Çin ve Meksika Dışişleri Bakanları Endonezya'da Biraraya Geldi

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile biraraya geldi, 16 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

BALİ, 17 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile biraraya geldi.

Taraflar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü stratejik iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Meksika kapsamlı stratejik ortaklığını sürekli zenginleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirme konusunda anlaştı.

Ebrard, büyük miktarda anti-pandemik malzeme sağladığı ve Meksika'ya tıp uzmanları gönderdiği için Çin'e teşekkür ederek Meksika halkının bu paha biçilmez desteği her zaman hatırlayacağını söyledi.

Meksika-Çin dostluğunun Meksika'nın kesin ve açık tercihi olduğuna dikkat çeken Ebrard, Meksika tarafının, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumasına, Kuşak ve Yol işbirliğinin aktif şekilde ilerletilmesine, iki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı güveni daha da artırmaya ve Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Wang, Çin'in de Meksika'yı temel çıkarlarını korumada kararlı bir şekilde desteklemeye devam edeceğini belirterek hem Çin'in hem de Meksika'nın bağımsız ülkeler ve önemli yükselen ekonomiler olduğunu, her zaman birbirlerine saygı duyduklarını ve karşılıklı olarak birbirlerine denklik esası çerçevesinde davrandıklarını kaydetti.

Wang, iki ülkenin ilişkisinin üçüncü bir tarafı hedef almadığını ve diğer ilgili ülkelerle olan ilişkileriyle paralel gittiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin sinerjisini artırmasını ve çeşitli alanlarda pratik işbirliğini genişletmesini umduğunu ifade etti.

Wang, ülkesinin, Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmede Meksika'nın önemli rolünü takdir ettiğini, Çin ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınma sağlamak için Meksika ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.