- Meksika'da 12 kişinin hayatını kurtaran donanma köpeği Frida hayatını kaybetti

MEXİCO CİTY - Meksika Donanması'nda görev alarak 12 kişinin hayatını kurtaran kahraman köpek 'Frida' hayatını kaybetti.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (SEMAR), 12 kişinin hayatını kurtaran ve özellikle 19 Eylül 2017'deki depremin ardından katıldığı arama çalışmaları ile tanınan Frida adlı kahraman köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, Frida'nın yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı. Frida için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakanlık, "Sevgili Frida, aramızdan ayrılışın bizi üzse de bugün Donanma Ailesi olarak bize öğrettiğin asalet, sadakat ve sevgi mirasına bağlı kalarak seni onurlandırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Meksika'ya hizmet ettiğin için teşekkürler, her zaman kalbimizde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Frida'nın rahatsızlandığını duyurmuştu.

Meksika'da 19 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen ve 370 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası gösterdiği üstün başarı ile dikkatleri üzerine toplayan kurtarma köpeği Frida neredeyse tüm hayatı boyunca Meksika Donanması'nın arama ve kurtarma ekibinde görev yapmıştı. Meksika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesinde de enkaz altında kalanların kurtarılması için yapılan operasyonlara katılan Frida 12 kişinin hayatını kurtarmış, enkaz altında kalan 43 kişinin ise cansız bedenini bulmuştu.

Labrador cinsi, bal rengi bir köpek olan Frida, Meksika Donanması'nın Köpek Kontrol Alt Grubu bünyesinde 12 Nisan 2009 tarihinde hayata gözlerini açmıştı. Frida yaşamının daha ilk günlerinde insanlara karşı yüksek bir empati becerisi ortaya koyması sebebiyle arama ve kurtarma ekibine dahil edilmek üzere eğitime alınmıştı.