Meksika'da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı Güncel Haberler - Meksika'da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı Meksika'da bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. - Meksika'da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı MEXİCO CİTY - Meksika'da bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Villigran şehrinde bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada, 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin 200 metre bir yarıçapında bir alana dağılmış halde bulunduğunu açıkladı. Patlamanın atölyedeki baruta sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulurken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Sonora Güncel Haberler

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