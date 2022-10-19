Golden sonra tribünde göğüslerini açan kadın tüm stadın ağzını açık bıraktı

Tigres UANL ve Pachuca'yı karşı karşıya getiren Meksika Ligi maçında bir kadın taraftarın yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

GOLDEN SONRA GÖĞÜSLERİNİ GÖSTERDİ

Tigres'in 88. dakikada Andre Pierre Gignac ile penaltıdan bulduğu gol sonrası tribünler büyük bir sevinç yaşarken, Carla adındaki kadın taraftarın mutluluğunu dışa vurma şekli olay oldu. Kadın taraftar, Gignac'ın golünün ardından tişörtünü açarak göğüslerini gösterdi. Tribündekiler o anları ağzı açık izlerken bazı taraftarlar yaşananları video kayda aldı.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Video sosyal medyada kısa süre içerisinde yaklaşık 7.5 milyon kişi tarafından izlendi. Yaptığı hareketin bu kadar ilgi görmesinin ardından Carla, Twitter hesabı açıp kendisi de videoyu paylaştı. İkinci turda Carlanın takımı Tigres rakibine yenilmesinden sonra Carlanın sevinci yarım kaldı.