Ahmet Ayık: Taha Akgül Paris 2024'ten altın madalyayla dönecek

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 1968 yılında düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda serbest stil güreşte altın madalya kazanan 85 yaşındaki Ahmet Ayık, olimpiyat şampiyonu hemşehrisi Taha Akgül'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan da altın madalyayla döneceğine inandığını söyledi.

15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için geldiği Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan eski olimpiyat şampiyonu Ayık, şampiyonaya isminin verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Ayık, güreşte örnek alınabilecek çok sayıda şampiyon olduğunu ifade etti.

Güreşçilerden çok çalışmalarını isteyen Ayık, "Onlar da şampiyon olmalı ve bizlerin yerini tutmalı, hatta bizleri de geçmeliler." dedi.

Sivas'ta güreşe verilen önemden memnun olduğunu aktaran Ayık, "Çok güzel bir salon var, bu salonda Avrupa şampiyonası yapılmasını isterim." diye konuştu.

"Taha, Rıza ve Yasemin'in madalya alacaklarına inanıyorum"

Ayık, hemşehrisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün her zaman şampiyonluğa namzet olduğunu belirtti.

Taha Akgül'ün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya kazanacağına inandığını dile getiren Ayık, şunları kaydetti:

"Taha iyi çalıştığı takdirde altın madalya alır. İnsanların başarılı olması için çalışması gerek. Güreş daha çok çalışmayı istiyor. Taha da çalışarak şampiyon olacak. Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit'in inşallah madalya alacaklarına inanıyorum. Yeter ki iyi çalışsınlar. Sporcularımızın şampiyon olmasını isterim. Özellikle Taha'nın Sivas'tan çıkan bir yiğit olması nedeniyle şampiyon olması bir Türk, bir Sivaslı olarak bizi gururlandırır."

Güreşe son dönemde olan ilginin iyi olduğunu vurgulayan Ayık, federasyon ve güreş camiası olarak proje üreteceklerini, Türk güreşini daha da geliştirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.