- Meksika'da 2 kız kardeş kanalizasyona düşerek öldü

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de akşam saatlerinde konsere giden 2 genç kız kardeş, üstü açık bırakılan bir kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Iztacalco belediyesinde meydana gelen olayda, babaları ile birlikte konsere gittikleri öğrenilen 16 ve 23 yaşlarındaki Vanessa ve Brenda adlı 2 kız kardeşten biri akşam karanlığında fark edemeyerek üstü açık bırakılan 4 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Ardından diğer kız da kardeşini kurtarmak için kanalizasyona girdi ancak her 2 kız kardeş de suyla dolu kanalizasyon çukurundan çıkamadı. Olay üzerine kızların babası çevreden bir halat bularak çocuklarına yardım etmek için kanalizasyona indi fakat suyun derin olması sebebiyle başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil yardım ekipleri kanalizasyonda genç kızların cansız bedenlerine ulaştı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kanalizasyonun kapatılması için yetkililere haber verildiğini ancak ilgilenen olmadığını ifade ederken, bununla birlikte çevrede üstü kapatılmamış halde 4 tane kanalizasyon deliği bulunduğunu söyledi.

Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.