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Meksika'da korkutan hortum

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Meksika'da meydana gelen hortumda çok sayıda bina zarar görürken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da meydana gelen hortumda çok sayıda bina zarar görürken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Guamuchil şehrinde yaşanan hortum paniğe yol açtı. Olay sebebiyle şehirde birçok ağacın devrildiği, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ve çok sayıda binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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