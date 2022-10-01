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Meksika'da kız arkadaşını otobüste rehin alan adam öldürüldü

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Meksika'da kız arkadaşını otobüste rehin alan adam öldürüldü

Meksika'da bir otobüste bıçakla kız arkadaşını rehin alan adam polis tarafından öldürüldü.

Meksika'da bir otobüste bıçakla kız arkadaşını rehin alan adam polis tarafından öldürüldü.

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir otobüste 40 yaşlarındaki bir adam 25 yaşlarındaki kız arkadaşıyla tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından saldırgan, kadını boynundan yakalayarak bıçak çekti.

Görgü tanıkları olay sırasında otobüste yaklaşık 15 yolcunun daha bulunduğunu ifade ederken, bazı yolcuların acil yardım hattını aradığını söyledi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri ise aracın yerini tespit ederek önünü kesti. Otobüsün durdurulmasının ardından polis, kadını bırakması için adamı ikna etmeye çalışırken, saldırgan elindeki bıçakla kız arkadaşını yaraladı. Polis ekipleri olayın büyümesi üzerine otobüse girerek adamı etkisiz hale getirdi.

Olay sebebiyle vücudunun birçok yerinden yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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