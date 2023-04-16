- Meksika'da öğrencilere göz yaşartıcı gaz sıkan öğretmenin görevine son verildi

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Sonora eyaletindeki bir polis okulunda görev yapan öğretmen, öğrencilerine göz yaşartıcı gaz sıktığı gerekçesiyle görevden alındı.

Meksika'nın Sonora eyaletinin başkenti Hermosillo'da bulunan bir polis okulunda görevli öğretmen, göz yaşartıcı gazın etkilerini anlamaları için öğrencilerinin gözlerine gaz sıktı. Okuldaki diğer öğrenciler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, öğretmenin çok yakın mesafeden bazı öğrencilerin gözlerine gaz sıktığı, öğrencilerin ise gözlerine ovuşturarak bağırdığı görüldü. Öğrencilerin acı çektiği sırada konuşan öğretmen, "Sakin olun, kimse yerini terk etmesin, ağzınızdan nefes alın" diyerek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Yaşanan olay üzerine Sonora Eyaleti Yüksek Kamu Güvenliği Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kurumun değerlerine tamamen aykırı olan bu sorumsuz davranışına karşı öğretmenin sıfır tolerans ilkesiyle derhal görevden alındığı kaydedildi.

Öte yandan öğrencilerin, başlarına gelen bu acı verici olayın ardından herhangi bir sağlık sorunu yaşamadıkları öğrenildi.