Çin'den Meksika'ya Yeşim Kültürünün Yolculuğu

ANONS 1 (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Üzerinde durduğum arazi sıradan görünebilir, ancak burası Çin uygarlığında önemli bir rol oynadı. Burası, Çin uygarlığının kökenlerinin izini sürme projesinin bir parçası olan Lingjiatan kalıntıları alanı. Geçmişi yaklaşık 5.800 ila 5.300 yıl öncesine dayanan Lingjiatan, 1000'den fazla yeşimden yapılmış çanak çömleklerin keşfiyle tanınıyor. Bunlardan biri Beijing 2022 Kış Olimpiyatları için madalyaların arka tasarımına ilham vermişti. Binlerce yıl önce insanlar tarafından yapılan yeşimden çanak çömleklerin neye benzediğini öğrenmek ister misiniz? Gidip birlikte görelim."

SES 1 (Çince): SUN LİANGFENG, Hanshan İlçe Müzesi Müdürü:

"'Bi' adı verilen yeşimden yapılmış bu eşya parçası Lingjiatan kalıntıları alanında keşfedildi. Şimdi elimde bire bir kopyası var. Eski işçilik mükemmeldi. Bu, ortasında dairesel bir delik bulunan çift yeşim disk. Beijing 2022 Olimpiyat madalyalarında kullanılan ('beraber bir olmak' anlamını taşıyan) Tongxin tasarımı Bi'den esinlenildi."

Çin'de yeşim taşı ile ilgili, düşmanlığı dostluğa çevirmek anlamına gelen "kalkanları ve baltaları yeşim ve ipekle değiştirmek" gibi birçok deyim bulunuyor. Bunun gibi sözler, yeşim taşının Çin'in uyum ve birlik felsefesini nasıl şekillendirdiğini ve etkilediğini yansıtıyor.

ANONS 2 (İngilizce): HE XİYUE, Xinhua muhabiri:

"Aslında yeşim, sadece Çin'de değil, Meksika kültüründe de önemli bir rol oynuyor. İki ülke, yeşim kültürüne ilişkin etkileşimde bulunmak için birlikte eski yeşim sergileri düzenledi."

SES 2 (İspanyolca): EMİLİANO MELGAR, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nde arkeolog:

"Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi on yıl önce 'Cennetten Taşlar: Yeşim Medeniyetleri' isimli bir sergi düzenledi. Sergi, renk çeşitleri, tortu, çalışma biçimleri, nesnelerin şekilleri ve temsil ettikleri sembollerle ilgili hem eski Çin'den hem de Mezoamerika'nın farklı gruplarından parçaları göstermek açısından ilginçti.

Açıkçası, bu tür etkileşimin devam edeceğini umuyoruz, böylece hem Çin halkı için Mezoamerika'da ya da eski Meksika'da neler olduğunu görebilmek, hem de bizim için uygarlık kadar eski olan antik Çin'den bu malzemeleri görmek çok ilginç."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)