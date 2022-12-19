İş İnsanı: Çinli ve Meksikalı Otomobil Üreticilerinin İşbirliği Karşılıklı Fayda Sağlıyor

Çinli bir otomobil üreticisi ile Meksika'daki yerel bir şirket arasındaki işbirliği karşılıklı olarak fayda sağlıyor.

Çinli bir otomobil üreticisi ile Meksika'daki yerel bir şirket arasındaki işbirliği karşılıklı olarak fayda sağlıyor.

Çinli otomobil üreticisi Anhui Jianghuai Otomobil Grubu Ltd. Şti.'nin (JAC) Meksika'daki direktörü İsidoro Massri'ye göre, işbirliği her iki tarafa da refah getiriyor.

Massri, JAC'nin Meksika'daki modellerde montaj yapan ve pazarlama faaliyetleri yürüten Giant Motors Latin America ile yaptığı iş planı ittifakının satışlarda artış eğilimini beraberinde getirdiğini söyledi.

SES 1 (İspanyolca): İSİDORO MASSRİ, Meksika'daki JAC Direktörü:

"Çin, teknoloji geliştirme açısından, ancak özellikle vizyon ve elektrikli otomobillere ve elektrikli kamyonlara yönelik pazar dönüşümü açısından otomotiv endüstrisinin devidir."

Elektrik birimleri satışları yılın ilk 11 ayında yıllık bazda yüzde 47 arttı. Şirket verilerine göre JAC tam elektrikli hattı, kurumsal sektör ve düzenli tüketiciler tarafından en çok arananlardan biri oldu.

SES 2 (İspanyolca): İSİDORO MASSRİ, Meksika'daki JAC Direktörü:

"2023, elektrikli araç pazarını daha da büyüteceğimiz bir yıl. Bu pazardaki liderliğimizi koruyacağız ve bu ülkeyi dönüştürmeye devam edeceğiz. En kısa sürede dönüştürebilmeyi umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.(XHTV)