Mahsun Kırmızıgül, sanatçı dostlarını ifşa etti!
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Mahsun Kırmızıgül, sanatçı dostlarını ifşa etti!

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Instagram hesabından yıllar önce Demet Akalın, Özcan Deniz, Hülya Avşar ve Nalan gibi isimlerle çektirdiği bir fotoğrafı 'Olay' notuyla paylaştı. Sanatçı dostlarını ifşa eden Kırmızıgül, ilginç ifadeler kullandı

Mahsun Kırmızıgül, sanatçı dostlarını ifşa etti!
16.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:26

Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı.

'DEMET AKALIN'IN EN GARİBAN OLDUĞU DÖNEMLER'

Hülya Avşar, Al Pacino'nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim" diyerek herkesi ifşa etti.

Kaynak: Snob Magazin

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