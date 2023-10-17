Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksinin açılışında Yücel Yılmaz ile tenis maçı yaptı. Avşar, Ayvalık'ta çekilecek yeni projelerde yer alabileceğini söyledi. Ayrıca, Ayvalık ilçesinin dizi ve film projelerine ev sahipliği yapmasıyla ilgili olarak da konuştu.

Hülya Avşar, Yücel Yılmaz'a karşı

Hülya Avşar, Ayvalık'ta çekilecek yeni projelere göz kırptı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan spor kompleksinin açılışında ünlü oyuncu Hülya Avşar ile Yücel Yılmaz tenis kortunda karşı karşıya geldi. Avşar kızı, Ayvalık'ı çok sevdiğini söyleyerek o bölgede çekilecek yeni projelerde seve seve yer alabileceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Hikmetpaşa Spor Kompleksi'nin açılışı dev karşılaşmaya sahne oldu. Hülya Avşar, tenis kortunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile karşı karşıya geldi. Beraber korta gelen ikili için önce yazı tura atışı yapıldı. Kısa antrenmanın ardından Başkan Yılmaz ile Hülya Avşar maça geçildi. Gençlerin ve çocukların sevgi gösterileri yaptığı Hülya Avşar ise forumunun zirvesindeydi. Kısa mücadele sonrasında Hülya Avşar ile Yücel Yılmaz gazetecilere konuştu. Avşar, "Tesis süper, tahmin etmediğim kadar başarılı. Kortlar harika. İnanılmaz kalabalık bir sporcu grubu var. Herşey çok güzel" dedi.

Başkan Yücel Yılmaz, ise "Hülya Hanım'a bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca beni fena halde yenmediği için yine teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesirli misin?

Hülya Avşar'ın kamuoyunda Balıkesirli olarak bilindiği kendisine hatırlatıldı. Avşar kızı ise konuya açıklık getirdi: "Ben Balıkesirli değilim, ama siz öyle istiyorsanız. Ben Edremit doğumluyum. Ama istiyorsanız, Balıkesirliyim diyebilirim. Evet, Balıkesirliyim" dedi.

Ayvalık ilçesinin dizi ve film projelerine ev sahipliği yapıldığı hatırlatılan Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir projede yer almak ister misiniz sorusunu cevapladı: Avşar, "Tabi ki neden olmasın. Yöremizde çekilen çok proje var. Niye olmayalım böyle bir projede. Ancak bütün güzelliklerimizi gösteriyorlar, çok kalabalık oluyor artık. Bu kadar kalabalık olmasın bize kalsın istiyorum ama olmuyor" dedi.

Avşar'a siyaset sorusu

Hülya Avşar'a bir gazeteci 'Ayvalık Belediye Başkanlığı'na aday olacağınız söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti. Avşar, soruya kahkahaları ile cevap verirken, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 'Neden olmasın' yorumunda bulundu.