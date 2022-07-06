Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah oldu. Yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğrayan Sabah, yaşadıklarını anlattı.

"ASKERDEYKEN İHANETİ DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Sabah, Kalaycıoğlu'nun "Hülya Avşar seni Tanju Çolak'la aldattığında askerdeyken ne hissettin?" sorusu üzerine "Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür. Tezkere aldıktan sonra Hülya Avşar'la buluşmak istemedim. Kolay bir şey değildi, atlattık. İnsan sevdiğini kaybettiği zaman bile alışıyor. 1-2 sene sonra ihaneti affettim" dedi.

"TANJU ÇOLAK İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Tanju Çolak ile görüştüğünü söyleyen Sabah, "Tanju benim arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Mesleği yaparken de bu anlayışta olmak lazım. Ben çapkın biri değilim. Beni bulan kişi Hülya Avşar'dı. Birkaç kez beni izlemeye gelmişti, sonra da aradı" şeklinde konuştu.

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