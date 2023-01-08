Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Ekonomi Haberleri

Türkiye'de artan enflasyon ve özellikle peynir ürünlerinin kırmızı etle yarışması gündemdeyken, ünlü bir işletmede kaşarlı simidin 60 TL'ye satılması sosyal medyaya damga vurdu. Vatandaşlar bu fiyatı oldukça yüksek bulurken, bazı kullanıcılar ise Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" sözlerine göndermede bulunarak "Bu simidi ancak Hülya Avşar yiyebilir" yorumunda bulundu.

Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, bir yandan peynir fiyatlarının adeta kırmızı etle yarışması nedeniyle bazı ürünlerin fiyat etiketleri görenlere "yok artık" dedirtiyor.

KAŞARLI SİMİDİN FİYATI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ünlü bir işletmede satışa çıkarılan bir kaşarlı simidin 60 TL'ye satıldığı görüldü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşların bir kısmı bu fiyata tepki gösterdi, bir kısmı da ekonomi bu halinde normal olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

HÜLYA AVŞAR'IN SÖZLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDULAR

Bazı kullanıcılar ise Hülya Avşar'ın geçmişte ekonomik durumla ilgili yaptığı, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerine göndermede bulundu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Hülya Avşar Simit Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title