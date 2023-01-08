Sosyal medyayı sallayan görüntü! Etikette yazan fiyata kimse inanamadı: Bu simidi sadece Hülya Avşar yiyebilir

Türkiye'de artan enflasyon ve özellikle peynir ürünlerinin kırmızı etle yarışması gündemdeyken, ünlü bir işletmede kaşarlı simidin 60 TL'ye satılması sosyal medyaya damga vurdu. Vatandaşlar bu fiyatı oldukça yüksek bulurken, bazı kullanıcılar ise Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" sözlerine göndermede bulunarak "Bu simidi ancak Hülya Avşar yiyebilir" yorumunda bulundu.

Yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, bir yandan peynir fiyatlarının adeta kırmızı etle yarışması nedeniyle bazı ürünlerin fiyat etiketleri görenlere "yok artık" dedirtiyor.

KAŞARLI SİMİDİN FİYATI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ünlü bir işletmede satışa çıkarılan bir kaşarlı simidin 60 TL'ye satıldığı görüldü. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşların bir kısmı bu fiyata tepki gösterdi, bir kısmı da ekonomi bu halinde normal olduğunu dile getirdi.

HÜLYA AVŞAR'IN SÖZLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDULAR

Bazı kullanıcılar ise Hülya Avşar'ın geçmişte ekonomik durumla ilgili yaptığı, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerine göndermede bulundu.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler;