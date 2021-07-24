Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 381 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 381 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 381 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 381 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 381 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 221 bin 463 testte 12 bin 381 vaka tespit edildi. 58 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 383 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 463 testte 12 bin 381 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 383 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,44, 2'nci doz ortalaması yüzde 36,19 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 377 bin 703, 2'nci dozda 22 milyon 462 bin 836 ve 3'üncü dozda 3 milyon 754 bin 268 olmak üzere toplam 65 milyon 594 bin 807 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'ARTIŞ DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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