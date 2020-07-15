Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 419'a yükseldi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 42 bin 320 testten 947'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 419 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1013 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, toplam vaka sayısı 215 bin 940, toplam vefat sayısı 5 bin 419, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 197 bin 733 oldu.

'VAKA VERİLERİ CİDDİYETİMİZİN ARTTIĞINI GÖSTERİYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" dedi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA