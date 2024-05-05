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Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar'da tamamlandı

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Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen Bayrak Futbolu Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı. Şampiyonaya 24 takım katıldı.

Bayrak Futbolu (Flag Football) Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki atletizm sahasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 24 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bayrak futbolunun kentte ilk defa yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Spor

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