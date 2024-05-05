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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TÜRSAB ile Frigya turizmi hakkında toplantı yaptı

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve acente yetkilileriyle bir araya geldi. Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın inanç, doğa, spor, tarih, kültür ve gastronomi turizminin merkezi konumda olduğunu belirterek, bu potansiyelin yerli ve yabancı turistlere tanıtılması konusunda adımlar atacaklarını söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

Yiğitbaşı, köydeki bir otelde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve acente yetkilileriyle görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, Frigya turizm destinasyonu hakkında önemli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

TÜRSAB'ın başlattığı turizm yüzyılı mottosunda Afyonkarahisar'ın da önemli bir rota olabileceğine dikkat çeken Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, inanç, doğa, spor, tarih, kültür ve gastronomi turizminin merkezi konumda. Çok fazla potansiyeli bir arada barındırıyoruz. Bu potansiyelimizi yerli ve yabancı turistlere anlatmayı ve tanıtmayı konuştuk. Bu görüşme bir başlangıç diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde daha somut adımlar için yine bir araya geleceğiz. Yaz aylarında da güzel gelişmeler göreceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Türkiye Spor Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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