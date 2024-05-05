İzmir'de 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
İzmir'de gerçekleştirilen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda, hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla pedal çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğinde, Yeşilay'ın ev sahipliğinde düzenlenen tura, yaklaşık 300 bisikletli katıldı.
İzmir'de gerçekleştirilen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda, hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla pedal çevrildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun iş birliğinde, Yeşilay'ın ev sahipliğinde "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen tura, yaklaşık 300 bisikletli katıldı.
Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan etkinlik, Cumhuriyet Meydanında başladı.
Bisikletliler, buradaki kontrollerin ardından pedal çevirmeye başladı. Turda katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan ilerleyerek İnciraltı Kent Ormanı'na ulaştı.