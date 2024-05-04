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Türk Balıkçı Tekneleri Atlas ve Hint Okyanusu'na Yöneldi

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Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken, av yasağının ardından bazı tekneler Atlas ve Hint Okyanusu'nda avcılık yapıyor. Türkiye, 12 ülke ile balıkçılık antlaşması yaparken, müzakereler 15 ülke ile devam ediyor.

Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken bu tekneler yurt içi ve yurt dışı sularda avcılık yapıyor. Ülkemizde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından bazı balıkçı tekneleri ağırlıklı olarak Atlas ve Hint Okyanusu'na yönelerek avcılık yapıyor.

Türkiye, Afrika ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle balıkçılık konusunda antlaşması yaparken, 15 ülke ile de antlaşma yapmak üzere müzakereler sürüyor.

Türkiye'den yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında Türk balıkçı gemileri ağırlıklı olarak Atlas Okyanusu'nun Batı Afrika sahilleri olmak üzere Fas, Moritanya, Fildişi Sahili, Somali gibi ülkelerin sularında tıpkı Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de olduğu gibi farklı balık çeşitlerini avlıyor.

Uluslararası sularda avlanan gemilerin çoğunluğunu Doğu Karadeniz'den giden balıkçı gemileri oluştururken, Türkiye şu ana kadar Afrika ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle balıkçılık konusunda antlaşması yaptı. 15 ülke ile anlaşma yapmak üzere müzakereler devam ediyor.

Türkiye karasuları dışında onlarca balıkçı teknesi, 2 binin üzerindeki tayfası ile avlanma yaparken, son yıllarda ülkemizde gerek iklimsel değişiklik gerekse çevresel faktörlerden dolayı su ürünleri avcılığı üretiminde yaşanan dalgalanmalar endüstriyel balıkçılık yapan balıkçı teknelerinin zor duruma düşmesine neden oluyor. Hem balıkçıların avlanma miktarını nispi olarak artırmak hem yeni ürün alanları bulmak için son yıllarda Türkiye su ürünleri üretiminin olduğu ülkelerle beraber ikili balıkçılık antlaşmaları yaparak bu doğrultuda Atlas ve Hint Okyanusu'nun yolunu tuttu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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