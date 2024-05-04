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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kredi notumuz arttı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun arttığını ve kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif not görünümlerinin devamının habercisi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B artı"ya yükseltmesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody's'in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Mehmet Şimşek Türkiye Maliye Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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